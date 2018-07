PSD reclama ao Governo medidas para travar atrasos nos voos para Açores e Madeira

O grupo parlamentar do PSD recomenda ao Governo que promova com “urgência” junto da TAP a normalização das ligações aéreas com as Regiões Autónomas e a prestação de assistência adequada aos seus passageiros, residentes e turistas. A recomendação consta de um projecto de resolução, assinado pelo deputado Fernando Negrão, que deu entrada no Parlamento na passada sexta-feira, 6 de julho. E surge depois de o Governo regional da Madeira vai avançar com um processo judicial contra a TAP, responsabilizando a companhia por danos patrimoniais à economia madeirense causados pelos “reiterados” cancelamentos e atrasos nos voos.

No projecto de resolução, o líder do grupo parlamentar do PSD começa por salientar que “milhares de madeirenses, açorianos e turistas continuam a ser afetados pelos sucessivos cancelamentos de voos da Companhia Aérea Portuguesa”, recordando que esta situação que já mereceu um voto de protesto do Governo Regional da Madeira junto da administração da TAP.

Para o PSP, a TAP “deveria ser a primeira a reconhecer a importância das ligações aéreas para as regiões”, acrescentando Fernando Negrão que estão em causa “os graves constrangimentos” que estes cancelamentos causam aos seus habitantes, mas também à economia regional muito dependente do turismo, pelo que a companhia aérea nacional devia, diz, “assegurar a necessária estabilidade nas ligações aéreas, sob pena de agravamento da sua situação de ultraperiferia e discriminação interna entre portugueses”.