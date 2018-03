PSD quer reforço dos recursos humanos no Gabinete Técnico das Zonas Altas do Funchal

Durante a reunião da Câmara Municipal do Funchal a vereação do PSD Madeira pediu ao executivo municipal que proceda ao reforço dos recursos humanos no Gabinete Técnico das Zonas Altas. Os sociais democratas entendem que o município não tem os técnicos suficientes para fazer face “ao desenvolvimento e à legalização” de habitações que existem nesta parte da cidade.

A vereadora do PSD, Rubina Leal, refere que a proposta dos sociais democratas defende que o Gabinete Técnico das Zonas Altas deve ter um topógrafo, um engenheiro, e um fiscal para “acompanhar e ajudar” na construção e na legalização destas habitações.

A vereação social democrata apresentou ainda uma proposta de louvor às direcções do Teatro Municipal Baltazar Dias.