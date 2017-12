PSD quer equiparar direitos dos funcionários judiciais do Porto Santo e Santa Maria

A deputada à Assembleia da República, Sara Madruga da Costa, quer os mesmos direitos da dupla-insularidade para os funcionários judiciais do Porto Santo e de Santa Maria.

Numa nota de imprensa enviada esta quarta-feira às redações, a parlamentar social-democrata considera que está em causa uma injustificada diferença de tratamento do Ministério da Justiça à ‘dupla – insularidade’ “que persiste e faz com que os funcionários judiciais de Santa Maria recebam um subsídio de residência para além do subsídio de fixação e os do Porto Santo não”, um assunto que foi já abordado com a ministra da Justiça.

Sara Madruga da Costa diz ainda não entender “porque motivo o Ministério da Justiça não trata de forma igual, duas situações idênticas previstas em diploma próprio desde 1952 quando o que se pretende com a atribuição do subsídio de residência aos funcionários judiciais é minimizar os custos da dupla-insularidade que também se verificam na ilha do Porto Santo”.