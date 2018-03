PSD pede ao Governo da República que devolva ao executivo da Madeira verbas da ADSE

Os reembolsos da ADSE foi um dos temas abordados na reunião entre a deputada do PSD na Assembleia da República, Sara Madruga da Costa e Herberto Jesus, presidente do Instituto de Administração da Saúde e Assuntos Sociais da Madeira (IASAUDE), esta segunda-feira. A social democrata afirma que o executivo madeirense tem estado a adiantar cerca de 700 mil euros mensais, relativos aos reembolsos da ADSE aos funcionários públicos da Região Autónoma, quando deveria ser a República a fazê-lo.

“O governo tem sido forçado a adiantar, durante os três primeiros meses do ano, os reembolsos da ADSE aos funcionários públicos madeirenses, responsabilidade que deveria ser assegurada pela ADSE nacional”, afirmou Sara Madruga da Costa.

Sara Madruga da Costa pede ao executivo central que publique a legislação nacional que está em falta e proceda à devolução das verbas ao Governo Regional que deviam ser pagas pela República.

“A República tem de fazer um esforço para estabelecer protocolos com as entidades no sentido de aumentar a cobertura na Região”, explica a deputada social democrata.

Sara Madruga da Costa diz que tudo se torna ainda “mais inadmissível” se considerarmos que os descontos da Madeira, relativos à ADSE, estão para a ir os cofres do estado desde 2016 enquanto os reembolsos e descontos dos Açores começaram a ir para o Estado em janeiro de 2018.

“Não tem havido a contrapartida necessário e devida pela utilização desta verba”, denuncia a social democrata.

Sara Madruga da Costa diz existir “um sinal inequívoco e claro” que há uma intenção da república de partidarizar a sua governação e prejudicar os habitantes da Região Autónoma da Madeira.

Já Herberto Jesus clarifica que enquanto a legislação não for publicada o executivo madeirense terá de “continuar a fazer esse esforço” estimado em 700 mil euros mensais relativos à ADSE.

O responsável pelo IASAUDE refere que a organização tem tentado junto do Estado e da ADSE nacional “aumentar a rede de convencionados da ADSE na Madeira” para ter “uma maior cobertura”.

“Isso dependerá muito das unidades privadas de saúde”, clarificou Herberto Jesus.

Apesar desta situação o responsável pelo IASAUDE diz que se está a tentar resolver este problema. “Nós como parte do território nacional temos que ter os mesmos direitos como Portugal”, realça.

Herberto Jesus diz que este assunto relativo à ADSE tem causado “muitos constrangimentos” à Madeira. “Assumimos que o Estado é pessoa de bem e tem bom senso”, explica.