PSD tem maioria absoluta… no número de militantes

Na sua maioria jovens e homens. É desta forma que podemos traçar o perfil dos novos militantes dos partidos com assento parlamentar em Portugal. Vamos a contas: Desde as eleições legislativas de outubro até janeiro de 2017, o número de novos militantes do PSD foi de 8144, o PS conta com 3019, o dos do CDS foi de 2910 e o Bloco de Esquerda contabilizou 1693.

Ou seja, os sociais-democratas tiveram mais adesões que estes últimos três partidos juntos, 7622 contra os 8144. A informação foi avançada pelo “Diário de Notícias”, na edição desta segunda-feira, citando fontes dos partidos. Quanto ao PEV, não há dados disponíveis na medida em que o jornal não os recebeu a tempo de publicar a notícia. Em relação ao PCP, não é possível comparar objectivamente porque os militantes são quantificados num período de quatro anos ou em campanhas de recrutamento.

O partido liderado por Pedro Passos Coelho encabeçou a lista das novas adesões, com 8144, segundo o que divulgou ao DN o secretário-geral do partido, José Matos Rosa. Desses mais de oito mil novos militantes, a maior parte encontra-se na faixa etária dos 18 aos 30 anos e 4592 são do género masculino e 3552 do feminino.