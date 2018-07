PSD Madeira congratula-se com aprovação do subsídio de mobilidade

O PSD/Madeira congratula-se com a aprovação, esta quinta-feira, na Assembleia da República da proposta que altera o subsídio social de mobilidade aérea, considerando ser o diploma “correspondendo às aspirações” da população madeirense.

“Contudo, não pode deixar de repudiar a atitude do PS e em particular dos deputados socialistas madeirenses que votaram contra a Proposta de Lei, enviada pela Assembleia Legislativa da Madeira e aprovada por unanimidade neste Parlamento”, declara em comunicado o secretário geral do PSD Madeira, Rui Abreu.

“Trata-se de uma postura vergonhosa e lamentável por parte de um partido que na Região vota de uma forma, mas que em Lisboa se curva, pondo de lado os interesses da Madeira e dos Madeirenses. Na hora da verdade, o PS mostra aquilo que é. Um partido com gente sem coluna vertebral, sem capacidade de decisão e manietada pela vontade expressa do seu líder nacional”, crítica Rui Abreu, acrescentando que “o PS Madeira se vendeu a Lisboa por umas migalhas que apenas alimentam egos”.