PSD Madeira acredita que existem motivos para confiança nesta fase de maior risco de incêndios

O grupo parlamentar do PSD Madeira manifestou optimismo nas medidas e nos investimentos realizados pelo executivo madeirense nesta altura de maior risco para os incêndios.

No âmbito das jornadas temáticas sobre ‘Proteção do Território e Segurança da População’, os deputados do PSD Madeira estiveram esta terça-feira na torre de vigilância do Rabaçal.

O deputado Marco Gonçalves destacou que esta infraestrutura vai assegurar vigilância 24 horas por dia e faz parte do Plano Operacional de Combate a Incêndios Florestais (POCIF). O social democrata destacou ainda o trabalho que tem sido feito pelo executivo que se traduz ainda na limpeza de mais de 800 hectares de terrenos.