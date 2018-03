PSD-M pede a rápida resolução do problema dos reembolsos do ADSE

Os deputados do PSD-Madeira na Assembleia da República, Sara Madruga da Costa, Rubina Berardo e Paulo Neves, recomendaram, esta quarta-feira, ao Governo da República a rápida resolução do problema dos atrasos nos reembolsos do ADSE.

Os deputados do PSD-Madeira na Assembleia da República, Sara Madruga da Costa, Rubina Berardo e Paulo Neves, recomendaram, esta quarta-feira, ao Governo da República a rápida resolução do problema dos atrasos nos reembolsos do ADSE. Numa pergunta dirigida ao ministro da Saúde, os deputados madeirenses desafiaram o Executivo central a publicar a legislação nacional “em falta desde 01 de janeiro de 2018, com efeitos retroactivos” e a devolver à Região os valores entretanto adiantados pelo Governo Regional. Sara Madruga da Costa considerou ser inadmissível a forma como este assunto tem sido tratado pelo Governo da República “em claro prejuízo da Região e de todos os beneficiários madeirenses da ADSE”. “A forma como este assunto tem vindo a ser tratado pela República é mais um sinal inequívoco da falta de vontade política permanente e reiterada do rectângulo em resolver os problemas dos madeirenses e porto- santenses. Valha-nos a intervenção do Governo Regional que decidiu em boa hora, proceder ao adiantamento dos valores que deveriam ter sido assegurados pelo ADSE IP nacional, por forma a que os beneficiários madeirenses não ficassem lesados”, criticou a parlamentar. Continuar a ler