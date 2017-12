PSD Lisboa questiona Medina sobre ausência de plano de apoio durante a vaga de frio

O aviso sobre a descida da temperatura e a chegada do vento intenso foi dado ontem pela Autoridade Nacional da Proteção Civil. Os deputados do PSD na Assembleia Municipal de Lisboa (AML) querem saber porque, ao contrário de em ocasiões semelhantes no passado, a Câmara Municipal de Lisboa (CML) ainda não comunicou um plano de apoio.

“Em situações análogas e até com temperaturas mínimas mais elevadas, como foi o caso 17 de janeiro de 2017, a CML emitiu comunicados e ativou um Plano de Contingência para a População Sem Abrigo, disponibilizando várias soluções de apoio e centrando as operações no Pavilhão do Casal Vistoso”, refere Luís Newton, líder de bancada do PSD na AML em comunicado. “Nessa altura os Vereadores do Desenvolvimento Social e da Proteção Civil, envidaram esforços para assegurar uma resposta adequada”.

“Porém, e depois de já terem passado 24 horas sobre a comunicação do próprio IPMA, não foi anunciado qualquer dispositivo municipal para fazer face a esta situação. Assim, vêm os deputados municipais do PPD/PSD questionar os atuais responsáveis por essas pastas, Fernando Medina e Ricardo Robles, sobre quais os planos de contingência para estes dias, que medidas de alerta, sensibilização e divulgação têm sido desenvolvidas e porque é que, até à data, nada foi transmitido à população da cidade”, adianta.