PSD lamenta desaparecimento de ex-ministro Calvão da Silva

O líder do PSD lamenta “profundamente” o desaparecimento de Calvão da Silva, que presidiu ao Conselho de Jurisdição Nacional do PSD até ao último congresso do partido, tinha 66 anos.

“O Presidente do PSD, Rui Rio, expressa as mais profundas condolências pelo falecimento do professor João Calvão da Silva, em seu nome pessoal e em nome do Partido Social Democrata”, reage o PSD em comunicado.

João Calvão da Silva desempenhou diversos cargos no PSD, destacando-se pela sua militância ativa e defesa das causas nacionais.