PSD lamenta decisão do executivo do Porto Moniz de chumbar Casa da Cultura

O PSD lamentou que o executivo camarário do Porto Moniz tenha rejeitado a proposta dos sociais democratas que previa a criação de uma Casa da Cultura para o município que tinha como objetivo preservar e recuperar as tradições do concelho.

O vereador Rui Nelson realça que a Casa da Cultura do Porto Moniz iria permitir também “alavancar a economia local com a criação de um pólo de atração turístico” e “dignificar o conhecimento e o saber dos mais idosos”.

“O Porto Moniz tinha excelentes tapeçarias, tinha a plantação do linho, tinha os lagares, a vinha, a pesca tradicional, a gastronomia, tradições que se foram perdendo ao longo do tempo, devido ao ritmo acelerado do desaparecimento desta geração mais velha”, afirmou o social democrata.