PSD está a dar um “colossal tiro no pé”, realça Vieira da Silva

No debate que decorre no Parlamento que irá culminar com o chumbo da redução da Taxa Social Única (TSU), o ministro do Trabalho e da Segurança Social, Vieira da Silva, apontou ao PSD, defendendo que “o murro na mesa” dos social-democratas no “marasmo que é a oposição” vai revelar-se mais tarde num “colossal tiro no pé”.

O PSD vai votar ao lado do BE e do PCP na revogação da medida que estabelece a redução da TSU em 1,25 pontos percentuais para os empregadores, no caso de trabalhadores que recebem o salário mínimo.

Vieira da Silva falou em nome do Governo para defender a medida acordada entre o Executivo, as confederações patronais e a UGT, considerando tratar-se de “um bom acordo”. E pediu ao líder do maior partido da oposição – Pedro Passos Coelho – para dizer publicamente “aquilo que pensa verdadeiramente, que o aumento do salário mínimo para 557 euros não se deveria verificar”.