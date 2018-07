PSD diz ser contra taxa turística no Funchal

O PSD votou contra a taxa turística no Funchal. A vereadora Rubina Leal diz que se o orçamento do município é o melhor de sempre é preciso devolver verbas às famílias.

“Não podemos acompanha um processo onde não foram ouvidos todos os parceiros, e um executivo que disse ter o maior número de receitas”, defendeu Rubina Leal relativamente à taxa turística.

Rubina Leal afirmou que o município “tem de devolver essas receitas às pessoas como é o caso do IRS”.

“Esta câmara tem receitas suficientes para poder devolver às pessoas”, esclareceu. A social democrata realça que a vereação do PSD “não pode aceitar” que o município venha agora impor mais um imposto.

Relativamente à taxa turística Rubina Leal diz ser necessário “estudar e avaliar” e ainda “ouvir todos os parceiros como os hoteleiros e sindicatos”.

A reunião camarária do Funchal aprovou a abertura do procedimento para a introdução da taxa turística do município. O CDS-PP já tinha dito que ia votar contra esta medida.