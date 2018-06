PSD diz que ausência de Cafôfo deveria ter suspendido a reunião da Assembleia Municipal do Funchal

O PSD defende que não estavam reunidas as condições legais para que fosse realizada a reunião da Assembleia Municipal do Funchal, desta sexta-feira devido à ausência do presidente da autarquia. O deputado municipal criticou a retomada dos trabalhos e que se trata de um comportamento indigno para quem governa a cidade.

“O presidente da Câmara Municipal do Funchal tem de estar obrigatoriamente nas reuniões de Assembleia Municipal, por ele próprio marcado”, afirmou João Paulo Marques, deputado municipal do PSD.

Devido a isto o deputado municipal do PSD pediu ao presidente da Mesa da Assembleia um intervalo regimental para reunir a Conferência de Líderes.