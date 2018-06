PSD destaca trabalho da Porta 33 na produção e divulgação da arte contemporânea

O grupo Parlamentar do PSD Madeira visitou a Porta 33 tendo destacou a importância do trabalho desta associação a nível da arte contemporânea. Os sociais democratas valorizaram ainda a intervenção que o Governo Regional tem tido nesta área e que a intenção é continuar com esse investimento.

A deputada do PSD Madeira, Josefina Carreira, valorizou o trabalho que a Porta 33 tem feito na arte contemporânea realçando a “produção e divulgação desta arte” e ainda “a vertente pedagógica ao fomentar contacto com os mais novos na criação artística”.

Josefina Carreira reforçou o trabalho que o executivo madeirense tem feito na cultura acrescentando que a intenção do Governo Regional passa por continuar a apoiar esta área.