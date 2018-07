PSD defende que novo regulamento de táxi para o Funchal não protege profissionais do setor

Para o PSD o novo regulamento de táxis para o Funchal, que foi aprovado esta quinta-feira em reunião camarária, não protege os profissionais do sector. Os sociais democratas querem que exista uma salvaguarda do actual contingente de táxis e ainda apelam ao executivo da autarquia para colaborar com a Associação Industrial dos Táxis da Madeira (AITRAM).

“Não podemos ter um regulamento que não proteja os industriais de táxi. Não podemos ter um regulamento que possa criar concorrência nestes profissionais”, afirmou Rubina Leal, vereadora do PSD no município do Funchal, que acrescentou que o regulamento também não pode “colocar em risco o contingente de táxis” que já exista.

Rubina Leal refere que este regulamento “permite que possa existir um maior contingente e mais licenças” e que actualmente “o contingente que existe é suficiente”.