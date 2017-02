Passos Coelho considera que PIB alcançado em 2016 foi insuficiente

O crescimento da economia portuguesa foi de 1,4% no conjunto de 2016, segundo dados publicados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). No último trimestre do ano, o Produto Interno Bruto (PIB) fixou-se nos 1,9%, em relação ao período homólogo, e nos 1,6% face ao trimestre anterior.

Para o presidente do PSD, Pedro Passos Coelho, o crescimento ficou, no entanto, abaixo das estimativas anteriores. O ex-primeiro ministro defende uma “alteração de política económica” que “o Governo tenha a humildade de concretizar”. Passos Coelho explicou, durante uma visita as empresas de produção de máquinas agrícolas em Torres Vedras, que, “quando a poupança é sacrificada, como foi em 2016, o próprio investimento interno é penalizado”.

O “desempenho pior” da economia, quando comparada com 2015 (em que o PIB aumentou 1,6%), “foi suportada pelo aumento do consumo” e deve-se à falta de investimento, acrescentou o líder do PSD.