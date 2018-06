PSD apela a que Santa Cruz aposte no diálogo com Governo Regional e “não no confronto pelo confronto”

Durante a sessão solene do concelho de Santa Cruz a deputada municipal do PSD, Rosélia Fonseca, desafiou o executivo camarário a se “concentrar mais no bem-estar da população e não no confronto com o poder regional”. A social democrata defende que este confronto pelo confronto coloca em causa o interesse dos munícipes.

Para Rosélia Fonseca foi graças ao Governo Regional que Santa Cruz pode assistir a um desenvolvimento sem paralelo no concelho onde se inclui “escolas, centros de saúde, bons e modernos serviços públicos, transportes, turismo, construção de habitações. E, com isso, veio a Educação, a Cultura, a Saúde e o Direto à Habitação”.

A deputada municipal do PSD apela por isso a que o executivo camarário de Santa Cruz utilize o “aumento extraordinário das receitas” da autarquia “a favor da população de forma a garantir uma melhor qualidade a todos os habitantes”.