PSD acusa PS Madeira de não estar interessado em ajudar a Região Autónoma

O PSD acusou o PS Madeira de não estar interessado em ajudar a Região Autónoma. O secretário-geral dos sociais democratas madeirenses, Rui Abreu, refere que se estivessem batiam o pé a Lisboa e exigiam o cumprimento integral dos direitos dos habitantes da Região.

“Se estivesse mesmo interessado em ajudar a Região, batia o pé a Lisboa e exigia o cumprimento integral dos direitos dos madeirenses e dos porto-santenses”, afirmou Rui Abreu sobre o PS Madeira.

Rui Abreu acusa o PS de ser responsável pela travagem do processo de negociação relativo ao subsídio de mobilidade acrescentando que os socialistas, e a gerigonça, não têm interesse em melhorar este sistema.

O secretário-geral dos sociais democratas madeirenses afirma que se actualmente os habitantes da Madeira têm acesso a um melhor subsídio de mobilidade tal se deve ao Governo Regional.

Rui Abreu acusa o PS e a gerigonça de estarem “a travar” o processo de revisão deste modelo desde janeiro de 2016 e de não terem interesse em melhora-lo.

O ferry foi também outro dossier que merecer reparos por parte do secretário-geral do PSD Madeira. Rui Abreu defendeu que é função do estado assegurar a continuidade territorial.

Rui Abreu clarifica que o estado “nada tem feito” nesta matéria. O social democrata acrescentou que se o ferry se tornar uma realidade tal se deve ao empenho do governo do PSD.

O social democrata diz ainda que o PS e o primeiro-ministro assumiram o compromisso de financiar metade do Novo Hospital da Madeira mas que acabaram por não inscrever as verbas no Orçamento de Estado de 2018.

As receitas dos jogos sociais, a ADSE, a sobretaxa do IRS, e as dívidas dos subsistemas de saúde, foram outros dossiers criticados por Rui Abreu.