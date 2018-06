PSD acusa executivo de Machico de ser dos que menos investe na captação de investimento público e privado

O presidente da concelhia do PSD de Machico, Norberto Maciel, acusa o atual executivo camarário de ser dos que menos investe a nível público e privado e alerta para a necessidade de se captar fundos comunitários para o município de forma a responder aos desafios locais.

Norberto Maciel diz que o executivo camarário é “pouco proativo” tanto a nível de criatividade e captação de novos focos de desenvolvimento como também na “captação de fundos comunitários para Machico”. O social democrata acrescenta que é preciso “fortalecer o orçamento municipal com fundos europeus” para responder aos desafios locais.

Ficaram ainda críticas do social democrata ao acusar o presidente da autarquia de contrariar o discurso que teve no passado quando estava na oposição. Em causa está a inauguração do projeto para o Fórum Machico “que antes era classificado pelo PS como um mamarracho” e hoje “é valorizado nos atos oficiais “como uma mais-valia para o concelho”, denuncia Norberto Maciel.