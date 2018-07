PSD acusa executivo camarário do Funchal de estar preso nas suas contradições relativamente ao PAMUS

O PSD afirma que o executivo camarário está “preso nas suas contradições” e volta a referir que o Plano de Accção de Mobilidade Urbana Sustentável (PAMUS) interdita veículos anteriores a 2001 de circularem no centro da cidade. Os sociais democratas acrescentam que a autarquia “abafa os seus erros” e “aponta o dedo a outros para desviar atenção”.

A concelhia do PSD Funchal refere que o município “está condicionado pelos próprios planos que apresenta e aprova” realçando que a proibição está “taxativamente escrita” no PAMUS.

“Estudo e implementação de ZER [Zona de Emissão Reduzida] na zona delimitada pela Cota 40, impedindo a entrada e circulação de veículos anteriores a 2001 (pré Euro3)”, é esta a alínea citada pelo PSD que no seu entender faz com que “nenhum carro com matrícula anterior a 2001 poderá circular abaixo da cota 40, o que inclui o próprio centro da Cidade”.