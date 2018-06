PSD acusa executivo camarário de ter asfixiado os ‘Horários do Funchal’

O deputado municipal do PSD na Câmara Municipal do Funchal, João Paulo Marques, acusa o executivo camarário, dirigido por Paulo Cafôfo, de ter colocado em causa a empresa Horários do Funchal e os seus funcionários ao não querer assumir as suas responsabilidades e tomar decisões sobre o dossier dos transportes públicos.

A Assembleia Municipal do Funchal discutiu esta sexta-feira o contrato interadministrativo relativo ao serviço público de transporte rodoviário de passageiros.

Para João Paulo Marques o executivo tinha duas hipóteses relativamente aos Horários do Funchal. “Reconhecer que não tem a capacidade financeira necessária para assumir as compensações indemnizatórias decorrentes da prestação de um serviço público mas não abdicar de ser parceira da autoridade de transporte e de participar na mobilidade dos munícipes” ou então responder negativamente.