PS vai questionar executivo da Calheta sobre necessidades habitacionais do município

O PS, através da vereadora Sofia Canha, vai questionar o executivo da Câmara Municipal da Calheta, esta quinta-feira, sobre as necessidades habitacionais que existem no município. Os socialistas madeirenses acrescentam que vão ainda apelar à autarquia no sentido de fazer um rastreio social sobre famílias carenciadas em áreas como a habitação, violência doméstica, na saúde e na educação.

Sofia Canha explica que o Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana fez um levantamento a nível nacional sobre as necessidades de realojamento habitacional de famílias por cada município.

Desse levantamento, diz Sofia Canha, só quatro município da Madeira assumiram essas necessidades na área da habitação não estando a Calheta nessa lista. Nesse sentido a vereadora socialista vai pedir ao executivo que disponibilize dados concretos sobre esta área.