PS vai propor elaboração de planos de urbanização para Jardim e Paul do Mar

O PS vai propor um plano de urbanização para o Jardim e o Paul do Mar na Calheta no sentido de tornar estas localidades mais atractivas às residência e ao lazer e também na ocupação efectiva de prédios devolutos.

A vereadora do PS na Câmara Municipal da Calheta, Sofia Canha, diz que o Jardim do Mar e o Paul do Mar “apresentam caraterísticas urbanísticas próprias” relativamente a outras localidades do concelho em que se inclui a “proximidade e contiguidade das construções urbanas” com acesso viário condicionado ou inexistente.

“O Plano Diretor Municipal é um importante instrumento de gestão do território, mas não contempla particularidades locais que possam ser consideradas em outros instrumentos de gestão, como sejam os planos de urbanização e de pormenor”, explica Sofia Canha.