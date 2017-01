PS “tranquilo” e “aberto a diálogo” sobre Carris

O pedido do PCP de apreciação parlamentar da transferência da Carris para a Câmara de Lisboa foi bem recebido pelo PS que se diz “aberto a diálogo”, segundo declarações de hoje do deputado João Paulo Correia.

“Vamos esperar para conhecer as propostas do PCP, mas estamos abertos ao diálogo. Já estávamos à espera, porque o PCP anunciou essa intenção no debate que houve sobre transportes”, afirmou o socialista à agência Lusa, segundo revelam os meios de comunicação, acrescentando que o PS está a encarar o pedido “com tranquilidade e convictos de que a medida de transferência da Carris para o município de Lisboa é a mais racional e a que melhor defende o interesse público”.

O PCP alerta para o facto de a Carris não servir apenas a cidade de Lisboa, alargando-se a concelhos como Almada, Amadora, Loures, Odivelas e Oeiras.