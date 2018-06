PS solicita audiência a Pedro Calado para esclarecer rendimentos dos dirigentes do Fundo de Estabilização Tributária

O PS solicitou uma audiência parlamentar ao vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, com o intuito de esclarecer os rendimentos dos dirigentes do Fundo de Estabilização Tributária da Madeira (FET).

O objectivo passa a por clarificar também a “revolução na estrutura do FET”, efectuada por Pedro Calado, que alargou a administração de três para cinco elementos.

O PS Madeira quer também ver esclarecidas as notícias saídas na imprensa regional que davam conta de que os directores regionais adjuntos (Rogério Gouveia e Patrícia Dantas Caires) para além do vencimento mensal de 3.734,06 euros ainda acumulavam 40% auferidos do FET-M (1.493,62 euros/11 meses).