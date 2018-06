PS saúda acordo de concertação social sobre direitos laborais

O líder parlamentar do PS saudou hoje o acordo de concertação social centrado no combate à precariedade e promoção da negociação coletiva, salientando que envolveu quatro confederações patronais e a UGT, ficando apenas de fora a CGTP-IN.

Esta foi uma das primeiras notas deixadas por Carlos César na abertura do debate quinzenal, na Assembleia da República, com a presença do primeiro-ministro, António Costa.

“O PS saúda esse acordo e empenhar-se-á, no que compete aos seus desenvolvimentos parlamentares, no diálogo com os restantes partidos, contribuindo para a sua validação e para as melhorias que ainda puderem ser introduzidas. É importante que avanços como esses, que consolidam o caminho para tornar o trabalho mais digno e protegido, sejam obtidos pela via da concertação e não da confrontação”, referiu o presidente da bancada socialista.