PS reforça vontade em ser alternativa governativa na Madeira

O PS Madeira realizou na passada quarta-feira a reunião da comissão regional onde voltou a manifestar vontade em ser tornar alternativa governativa na Madeira.

O presidente da comissão regional, Bernardo Trindade, afirmou que sobre os socialistas da Madeira recai “um olhar da construção de uma alternativa” na Região e que por isso “é essencial” que o partido esteja sintonizado com a estratégia que saiu do congresso.

“Temos de assumir claramente esta vontade que é construir um projeto alternativo com a sociedade madeirense”, que passa por ter Paulo Cafôfo como presidente do Governo Regional, afirmou.

Bernardo Trindade voltou a lembrar a importância de o PS Madeira “estar claramente unido em torno desta estratégia” e que é com os habitante da Região que os socialistas querem “construir o futuro” da Madeira.

“É com este espírito, com esta disponibilidade, com esta competência, que queremos construir um projeto alternativo de autonomia”, realçou.