PS reclama milhões ao fisco e já avançou com processo em tribunal

O Partido Socialista reclama milhões de euros ao fisco por reembolso do IVA gasto em várias campanhas eleitorais. O partido, que tem sete ações no Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa contra a Autoridade Tributária (AT), defende que a lei prevê a devolução desse valor e afirma que ainda há mais pedidos de devolução a fazer, segundo noticia esta segunda-feira a TSF.

O PS é o único partido nesta situação: pede o reembolso do IVA relativo a gastos em campanhas eleitorais que foi negado pela AT, sendo que os dois maiores processos dizem respeito a 900 mil euros no total. Em declarações à TSF, o secretário nacional para a administração do PS, Luís Patrão, responsável pelas contas do partido, explicou que o PS está à espera de respostas do fisco sobre as últimas campanhas, em que se gastou mais dinheiro.

No entanto, Luís Patrão não está otimista, dado que a AT já negou várias vezes a devolução do reembolso do IVA. O valor mais alto em tribunal diz respeito a autárquicas de 2009 e é de 592 mil euros. O secretário nacional do PS critica a atuação da Autoridade Tributária que, segundo o mesmo, tem mudado a interpretação da lei ao longo dos anos. “Desde 2013 que os reembolsos do IVA aos partidos desceram para valores “irrisórios”, aponta.