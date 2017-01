PS quer Narciso Miranda de volta ao partido

Numa carta escrita há dias, citada pelo Público, a distrital do PS do Porto demonstra a vontade de voltar a ter, no partido, Narciso Miranda, afirmando: “O Partido Socialista conta com todos os que se identificam com os ideais do socialismo democrático. Se for essa a sua vontade, teremos o maior gosto em tê-lo de regresso”. Além de Narciso Miranda, também outros ex-militantes receberam a carta.

“Nos últimos anos, conflitos de várias ordens levaram vários dos nossos camaradas a pedir a demissão ou suspensão da sua qualidade de militante. Outros, felizmente menos numerosos, acabaram expulsos”, escreve Manuel Pizarro, líder da distrital do PS-Porto, nas cartas que começaram a ser enviadas na semana passada.

A Federação do Porto do Partido Socialista apela ao regresso de todos os ex-militantes do distrito, que tenham sido expulsos por participarem em candidaturas autárquicas contra o partido ou que, por alguma outra razão, decidiram desfiliar-se.