PS quer impedir que empresas recorram sucessivamente ao período experimental

O Partido Socialista (PS) quer impedir que as empresas portuguesas de recorram sucessivamente ao período experimental para o mesmo posto de trabalho e está a negociar apresentar a sua proposta no debate da especialidade sobre o Código do Trabalho.

A notícia é avançada esta quinta-feira, 4 de julho, pelo “Jornal de Negócios”, que obteve a informação junto de várias fontes. Os socialistas querem intervir a propósito do alargamento para 180 dias no período experimental no caso dos trabalhadores à procura de primeiro emprego e dos desempregados de longa duração.

“Melhorar esse acordo, impedindo abusos que o pervertam e salvaguardando o seu melhor espírito: é esse o objetivo do grupo parlamentar”, afirmou o presidente do PS, Carlos César, na sessão de arranque das Jornadas Parlamentares do partido.