PS quer colocar Gaia dentro da zona classificada da UNESCO

A recomendação do alargamento da qualidade de Património Mundial a Gaia consta de um projeto de resolução entregue na Assembleia da República, que pede ainda ao Governo o início imediato do procedimento de delimitação da Zona Especial de Proteção do Centro Histórico do Porto, Ponte Luiz I e Mosteiro da Serra do Pilar.

Em comunicado, o PS adianta que no documento, que tem como primeira subscritora a deputada portuense Carla Sousa, os socialistas lembram que o centro histórico do Porto foi acrescentado à lista dos sítios classificados como Património Mundial pela UNESCO em 1996, tendo por base o critério cultural, considerando que “este bem possui notável valor universal pelo seu tecido urbano e pelos seus inúmeros edifícios históricos que testemunham o desenvolvimento ao longo do último milénio de uma cidade europeia virada para o ocidente pelas suas ligações comerciais e culturais”.

Fazem ainda uma resenha histórica do que se tem passado desde então sobre esta matéria, nomeadamente, o facto de em 2012 ter sido interposto pelo município de Vila Nova de Gaia uma ação judicial que impediu que se cumprisse a lei no que toca à delimitação de uma zona especial de proteção do Centro Histórico do Porto, Ponte Luiz I e Mosteiro da Serra do Pilar.

“A este respeito, a Comissão Nacional Portuguesa do Conselho Internacional de Monumentos e Sítios – ICOMOS Portugal – emitiu parecer, em 2016, dando nele conta da sua preocupação pela inexistência de zona especial de proteção e a Porto Vivo, SRU – Sociedade de Reabilitação Urbana da Baixa Portuense S.A., no seu relatório de monitorização da gestão do Centro Histórico Património Mundial, apresentado em 2012, referiu ser urgente a criação e fixação do ponto de vista formal da zona especial de proteção do Centro Histórico do Porto, Ponte Luiz I e Mosteiro da Serra do Pilar”, lê-se no projeto de resolução.

Os deputados do PS, diz ainda o comunicado, reconhecem ser “inegável que na atualidade as cidades do Porto e de Gaia assistem a um período de grande pressão turística e imobiliária que, na ausência de mecanismos máximos de proteção legal, como é a definição da zona especial de proteção, pode levar a descaracterizações irreversíveis no edificado, na harmonia e unidade visual que aquela zona do centro histórico encerra” e por isso recomendam ao Governo “o início imediato do procedimento de delimitação da zona especial de proteção do Centro Histórico do Porto, Ponte Luiz I e Mosteiro da Serra do Pilar, que envolva nesse processo os municípios da área em apreço” e apelam a que o Executivo pugne junto da UNESCO pela extensão da classificação do Património da Humanidade ao Centro Histórico de Gaia, alargando a zona classificada do Centro Histórico do Porto, Ponte Luiz I e Mosteiro da Serra do Pilar.