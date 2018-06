PS quer avançar com revisão do estatuto da carreira dos professores

A ideia de avançar com uma proposta concreta de revisão do estatuto da carreira dos professores está a ganhar força dentro do Partido Socialista (PS). Em causa está a necessidade de alterar as regras das progressões dos docentes, tendo em conta que uma progressão em apenas quatro anos é “insustentável” do ponto de vista orçamental, avança o jornal “Público”.

A sensibilidade do tema faz com que muitos socialistas admitam que o tema se arrastará até às legislativas. Depois da tentativa alhada da ex-ministra Maria de Lurdes Rodrigues em implementar uma avaliação dos professores em 2008, são poucos os socialistas que se querem pronunciar sobre este assunto, mas tanto na ala esquerda como na ala moderada do PS, há uem defenda que o partido não deve fugir à apresentação de uma proposta no programa eleitoral para 2019.

“Chegará o tempo em que os professores têm de decidir se querem uma progressão na carreira real ou uma progressão ideal que é irrealista”, afirma um dos membros do partido ao “Público”. “É inevitável uma mudança. Mesmo que não possamos mudar a avaliação, pelo menos avançar com uma progressão em sete anos, e não em quatro, por exemplo”.