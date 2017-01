PS e oposição “chumbam” mais dias de férias

O debate de hoje na Assembleia da República rejeitou os projetos do BE, PCP e PAN que pretendiam repor os 25 dias de férias.

As iniciativas dos partidos à esquerda defendiam a reversão do regime de férias na função pública e no Código Geral do Trabalho, alterados no governo de Passos Coelho para os atuais 22 dias de férias.

Em relação à função pública, o plano era ainda majorar os dias de férias em função da idade: 26 dias de férias entre os 39 e os 49 anos, 27 dias até o trabalhador completar 59 anos e 28 dias a partir dos 59 anos de idade, bem como mais um dia útil de férias por cada 10 anos de serviço prestado.