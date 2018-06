PS Madeira promove iniciativa com crianças para alertar sobre igualdade e inclusão

O Departamento Regional de Mulheres Socialistas (DRMS) promove este sábado Um Conto para a Igualdade com o objectivo de fazer os mais novos pensarem sobre assuntos ligados à igualdade e à inclusão.

O evento inclui actividades lúdicas e de leitura e realiza-se no café do Jardim de Santa Luzia com início marcado para as 16h00. A presidente do DRMS, Mafalda Gonçalves, explica que este evento está em linha com a Estratégia Nacional de Igualdade e Não Discriminação (ENIND) que tem como uma das vertentes “a eliminação dos estereótipos de género”.

As obras que serão trabalhados durante esta iniciativa são: ‘Todos Fazemos Tudo’, de Madalena Matoso, “num jogo em que várias personagens experimentam diferentes atividades sem haver qualquer discriminação em função do sexo”.