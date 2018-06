PS Madeira mostra “extrema preocupação” com quebras no turismo da Região

O secretário-geral do PS Madeira, João Pedro Vieira, mostrou esta terça-feira “extrema preocupação” com as quebras que têm existido no turismo da Região a nível do mercado inglês e alemão e ainda nos cruzeiros depois de uma evolução que “não foi favorável” em termos de dormidas e na estadia média na hotelaria.

Perante estas quebras João Pedro Vieira desafia o Governo Regional a mostrar quais são as medidas que tem aplicado para contrariar esta tendência no turismo.

“Aquilo que nos parece é que não tem sido nada feito para contrariar essa tendência”, afirma. João Pedro Vieira teme que a Madeira “se arrisque a ficar para trás” numa área importante para economia regional e que entre em contra-ciclo com o que acontece a nível nacional.