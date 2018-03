PS Madeira defende pacto regional para preparar fundos comunitários

O presidente do PS Madeira, Emanuel Câmara, defendeu na passada terça-feira, na comissão regional dos socialistas madeirenses, a necessidade de existir um pacto regional para preparação o próximo quadro de apoio na área dos fundos comunitários.

“É necessário fazer um pacto regional sobre a necessidade de a Região preparar o próximo quadro comunitário”, afirmou Emanuel Câmara.

O presidente dos socialistas madeirenses explicou que este pacto deve passar pela mobilização “de todas as forças vivas da Região” numa discussão sobre quais “as áreas prioritárias” a serem financiadas pelos fundos europeus.

Emanuel Câmara apela a que “todos os partidos da Região” se deixem de “guerrilhas estéreis” e pensem na Região no seu todo.

Durante a comissão regional do PS Madeira, Emanuel Câmara criticou “o discurso gasto e oco” que diz que a situação da madeira é da responsabilidade do primeiro-ministro.

“Temos a carga fiscal mais alta do país e a dívida mais alta do país. Isso é que tem de ser assumido. E quem é que tem culpa disto? Será que António Costa é que tem culpa desta situação, será que foi António Costa que levou aos níveis de endividamento da Região que fizeram com que o Plano de Ajustamento Económico e Financeiro (PAEF) fosse necessário ser aplicado na nossa Região Autónoma?”, alertou.

Emanuel Câmara desafiou ainda o Governo Regional num cenário de melhoria de “desagravar a carga fiscal” sobre as famílias e as empresas, a nível do IRS, IRC, e IVA.

“Pensamos nós que colocar essa carga fiscal pelo menos ao nível do que estava antes da entrada do PAEF é fundamental”, realçou.