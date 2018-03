PS Madeira acusa Miguel Albuquerque de criar falsos inimigos externos

O PS Madeira diz que Miguel Albuquerque está a fazer dos ataques ao governo do PS uma estratégia política de vitimização e de criação de falsos inimigos externos. Os socialistas madeirenses acusam ainda o governante de instrumentalizar o cargo de presidente do Governo Regional com objectivos politico partidários.

Os socialistas dizem que Miguel Albuquerque, enquanto líder do PSD Madeira, utilizou esta estratégia, em conluio, com o então primeiro-ministro, Pedro Passos Coelho, aplicando uma “dose brutal” de austeridade com o objectivo claro de afastar Alberto João Jardim da liderança dos sociais democratas madeirenses e do governo.

“Estes ataques são uma farsa que revela a tragédia de um governo do PSD-Madeira que não está à altura dos desafios e, para isso, basta constatar a incompetência como tem tratado questões como a mobilidade e a saúde dos Madeirenses”, afirma o PS Madeira.