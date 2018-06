PS chama Pedro Calado ao parlamento para esclarecer empréstimo obrigacionista de 455 milhões de euros

O PS Madeira vai requerer a presença do vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, no sentido de esclarecer sobre o empréstimo obrigacionista de 455 milhões de euros que se destina a substituir dívida da Região.

Para o líder parlamentar do PS Madeira, Victor Freitas, este substituir de dívida anunciado por Pedro Calado “é uma clara mentira aos madeirenses”.

“Se, por um lado, há substituição de alguma dívida, por outro há a contração de empréstimo para pagar dívida que vence este ano e que a Região não tinha dinheiro para liquidar”, esclareceu o socialista madeirense.