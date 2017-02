PS avança com novo pacote de regulação dos bancos

O PS anunciou hoje que vai apresentar um pacote de medidas legislativas para a área da banca. Uma das medidas passa reforçar legislação de proteção de clientes e trabalhadores do sistema financeiro a práticas comerciais agressivas.

O líder Parlamentar do PS, Carlos César, anunciou hoje a iniciativa a apresentar à Assembleia da República, após um processo de audições com as entidades do setor e de uma conferência parlamentar dedicada ao tema.

“Desde 2008 que o Parlamento português se tem debruçado sobre o setor bancário, tendo produzido conclusões e recomendações em, pelo menos, cinco comissões de inquérito”, referiu o dirigente socialista, acrescentando que estas comissões “foram contribuindo para um acervo de recomendações que devem merecer uma reflexão ponderada e integrada e que devem permitir produzir um conjunto de alterações legislativas, em diferentes domínios, que reflitam o processo de aprendizagem e identificação de problemas que ao longo dos últimos anos foi sendo construído”.