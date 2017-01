PS: Assis e Sousa Pinto atacam Pedro Nuno Santos

Sérgio Sousa Pinto reagiu no Facebook à entrevista que Pedro Nuno Santos deu ao Jornal Económico, onde o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares afirmou que o PS nunca mais vai precisar da direita para governar. Para o deputado Sousa Pinto esta afirmação “não encontra apoio no passado nem no presente” do partido. Francisco Assis que considera que as palavras do governante e dirigente do PS estão “ao nível do apparatchik estalinista de segunda categoria“.

Os ânimos socialistas subiram na última semana, depois de Assis ter dado uma entrevista a apontar para os riscos que diz ver na estabilidade política e a falar mesmo nas vantagens de eleições antecipadas. As palavras de Pedro Nuno Santos vieram em reação a estas e, desde aí, o choque em cadeia entre os socialistas ainda não parou.

Este sábado Assis voltou à carga no Expresso, chamando à posição de Pedro Nuno Santos “esquizofrenia política no seu mais elevado grau”. E logo pela manhã, na sua conta de facebook, Sérgio Sousa Pinto, sem meias palavras, defendeu que “a cultura do PS, e a sua contribuição maior para a democracia portuguesa, foi a denúncia desta mundividência maniqueísta, saída da vulgata marxista, segundo a qual existe um lado certo da história, onde estaríamos solidamente instalados e acolitados por compagnons de route com projectos afins“.