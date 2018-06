PS apresenta queixa no Ministério Público contra presidente de Câmara de Lobos

Em causa está a difusão do hino do PSD durante a inauguração do Caminho das Fontes à Partilha por parte do presidente da autarquia.

O vereador do PS Madeira na Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Amândio Silva, apresentou uma queixa, no Ministério Público, contra o presidente da autarquia, Pedro Coelho, por este ter difundir os hinos do PSD durante a inauguração do Caminho das Fontes à Partilha a 2 de junho. Após a entrega da queixa no Ministério Público o vereador socialista criticou a atitude demonstrada pelo presidente da autarquia durante a inauguração do Caminho das Fontes à Partilha. “Compete aos detentores de cargos políticos regrar-se por deveres de neutralidade e imparcialidade”, referiu o socialista. No entender de Amândio Silva a difusão deste hinos configuraram uma ilegalidade. “Fico muito constrangido como é que, tantos anos após o 25 de abril, ainda é possível misturar um ato público de uma câmara municipal com campanha político-partidária”, afirmou. Continuar a ler Amândio Silva diz que nem mesmo nos tempos de Alberto João Jardim se lembra de uma situação deste género ter ocorrido. “Não concordamos que se use bens públicos em benefício de um partido político”, realça.