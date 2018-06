PS analisa constitucionalidade da proposta do CDS sobre combustíveis

O Partido Socialista (PS) está a analisar a constitucionalidade da proposta para acabar com o adicional do imposto sobre produtos petrolíferos aprovada na Assembleia da República. Os socialistas argumentam que a proposta pode violar a norma-travão do Orçamento do Estado (OE) que impede que impede o aumento da despesa e a diminuição da receita orçamental.

Segundo avança a revista ‘Sábado’, fonte da direção da bancada socialista admitiu que o assunto será entregue “a juristas do grupo parlamentar”. A mesma fonte diz ainda que a possibilidade de o PS vir a pedir “a fiscalização sucessiva da constitucionalidade do diploma” não está arrumada.

Os socialistas lembram que o fim deste imposto significa a perda de uma receita “superior a 300 milhões de euros”. “Estamos a falar de um imposto que, num depósito cheio, significa dois euros, porque são quatro a seis cêntimos por litro. Ora, 300 milhões de euros fazem muita diferença, por exemplo, na Saúde”, afirma a fonte da bancada do PS à revista ‘Sábado’.