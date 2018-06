Protocolo entre Madeira e Consulado do Brasil abrange comunidade de três mil pessoas

Foi assinado esta sexta-feira um protocolo entre a Madeira e o Consulado do Brasil, que tem uma comunidade na Região que atinge as três mil pessoas, que visa reforçar os mecanismos de resposta por parte do Centro das Comunidades Madeirenses e Migrações de modo a agilizar procedimentos referentes a emissão de documentos e encaminhamento de processos.

O secretário regional da Educação, Jorge Carvalho, sublinhou que o protocolo estabelecido vem “criar condições de proximidade” para a comunidade do Brasil que está na Madeira, calculada em três mil pessoas, no sentido de “responder melhor às necessidades destes cidadãos”.

O governante teve a oportunidade de dizer que é “este tipo de proximidade” entre as instituição que a Madeira tenta cultivar de modo a que possa “responder às necessidades e promover as condições para que o dia-a-dia destes cidadãos possa encontrar a normalidade”.