Promessas cumpridas

Esta semana tem sido dominada por algo perfeitamente inédito. Os media têm sublinhado o facto de Donald Trump ter começado a assinar decretos-lei para dar um fundo legal às suas promessas eleitorais. Nos comentários mais otimistas era recorrente ouvir-se que o sistema de “checks and balances” dos EUA travaria as iniciativas xenófobas e isolacionistas do novo Presidente norte-americano. Trump apressou-se a subverter esse sistema com demissões e nomeações para cargos chave, bem como, ganhando o apoio dos setores mais conservadores e extremistas da sociedade. Até onde poderá ir é uma incógnita. Tudo dependerá da sua capacidade de aglutinar o seu eleitorado mais fiel.

Não só internamente Donald Trump tem cumprido as suas promessas. Ao nível internacional, hostilizou dois dos países que elegeu como adversários, o México, devido à imigração, a China pela renúncia do TTP (Acordo de Associação Trans-Pacífica de Comércio). Numa opção de política internacional arriscada, Trump opta pela diplomacia bilateral. Forja aliados e cria inimigos que servem os seus interesses imediatos, julgando que consegue sempre surpreender os outros atores internacionais através da sua falta de previsibilidade e de bom senso.

Mas, nem toda a política internacional depende dos EUA. Países como a China continuam a fazer o seu trabalho em diversas áreas de ação externa, seja através do softpower político ou económico ou, ainda, militar.