Projetos de turismo acessível recebem 1,8 milhões de euros

A Linha de Apoio ao Turismo Acessível vai apoiar 11 projetos com um incentivo de 1,8 milhões de euros, estando incluída a criação de percursos acessíveis e materiais de comunicação inclusiva no Mosteiro da Batalha, Convento de Cristo (Tomar), Palácio Nacional de Mafra e Basílica, Mosteiro de Alcobaça e Museu Nacional Machado de Castro (Coimbra).

Vão também ser alvo de melhoria as acessibilidades ao Castelo de São Jorge e ao Cinema S. Jorge, em Lisboa, bem como ao Campo Arqueológico de Oliveira do Hospital e ao Museu Etnográfico e Posto de Turismo do município de Mira e, criada informação turística mais acessível no município de Ourém.

Na Tapada de Mafra, o projeto prevê um comboio acessível que permita a visita ao recinto. Os Hotéis Vila Galé pretendem melhorar as acessibilidades em três unidades, em Lisboa, Porto e Vilamoura e, a agência de viagens TourismForAll propõe a aquisição de um autocarro adaptado para a sua atividade.