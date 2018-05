Projetos de despenalização da eutanásia chumbados no Parlamento

Os quatro projetos de lei que visavam a despenalização da eutanásia (apresentados pelo PS, BE, PEV e PAN) acabam de ser chumbados na Assembleia da República. O projeto do PS foi o que esteve mais próximo da aprovação, tendo obtido 110 votos a favor, 115 contra e quatro abstenções. Mesmo assim não foi suficiente.

O grupo parlamentar do PSD foi decisivo na votação nominal: uma larga maioria dos deputados social-democratas optou pelo chumbo dos quatro projetos de lei, juntando-se aos do CDS-PP e do PCP que votaram em bloco. Ascenso Simões e Miranda Calha, ambos do PS, também votaram contra.

O projeto do BE recebeu 117 votos contra, 104 a favor e oito abstenções. O projeto do PEV totalizou 104 votos favoráveis, 117 contra e oito abstenções. E o projeto do PAN obteve 107 votos a favor, 116 contra e 11 abstenções.