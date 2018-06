Projeto imobiliário “transversal a vários ciclos eleitorais” leva a buscas na Câmara de Oeiras

As buscas realizadas nesta quarta-feira, 6 de maio, na Câmara Municipal de Oeiras têm por base uma investigação a um processo do departamento de Urbanismo, que atravessou “vários ciclos eleitorais autárquicos”, revelou ao Jornal Económico fonte oficial da Procuradoria-Geral da República (PGR). Em causa está o projeto de um empreendimento no Jamor, cujo plano de pormenor foi aprovado em 2014 pelo executivo de Paulo Vistas.

“Ao abrigo do disposto no art.º 86.º, n.º 13, al. b) do Código de Processo Penal, esclarece-se que a investigação tem por objeto um processo camarário, do departamento de Urbanismo, transversal a vários ciclos eleitorais autárquicos”, refere a PGR, numa resposta escrita enviada ao Jornal Económico, após questionada sobre se o inquérito em curso incide sobre o actual executivo camarário, liderado por Isaltino Morais.

Em causa está, segundo um comunicado da Procuradoria Geral Distrital de Lisboa (PGDL), um inquérito, em que se investigam os crimes de tráfico de influência, corrupção passiva e activa, participação económica em negócio e abuso de poder. Segundo a PGDL, foram emitidos e cumpridos nesta quarta-feira, 6 de maio, mandados de busca à Câmara Municipal de Oeiras, adiantando que “nestas operações foram apreendidos documentos de índole contabilística e outras e mensagens de correio electrónico necessários à produção de prova”.

No âmbito destas buscas, diz a PGDL, “não houve lugar à constituição de arguidos”.

Em comunicado, a Câmara de Oeiras reagiu a esta investigação, dando conta que as buscas efetuadas se prendem com o Plano de Pormenor da Margem Direita e Foz do Rio Jamor e que as decisões relativas ao projeto passaram por três presidentes do executivo.

Em comunicado, a autarquia, atualmente liderada por Isaltino Morais, revelou que as buscas estão relacionadas com aquele projeto, “cuja aprovação data de 15 de abril de 2014”, altura em que o independente Paulo Vistas presidia ao município e Isaltino Morais estava a cumprir pena de prisão.

O plano que previa o investimento privado da empresa Silcoge, do grupo imobiliário SIL, foi aprovado com os votos a favor do PSD, PS e movimento Isaltino Oeiras Mais à Frente, liderado, na altura, por Vistas. Em causa está o projeto de Porto Cruz, um investimento imobiliário na margem direita e foz do rio Jamor, na Cruz Quebrada, que prevê cinco edifícios destinados à habitação, comércio e serviços – o mais alto com 20 pisos -, um hotel e estacionamento.

O plano de pormenor abrange uma área de 27,6 hectares teve pareceres desfavoráveis da CCDR e é criticado pela Liga dos Amigos do Jamor, prevendo ainda a criação de uma piscina municipal oceânica e de uma marina, esta última sobre a praia da Cruz Quebrada.

Na mesma nota, o município de Oeiras indicou ainda que a primeira deliberação camarária do designado projeto Porto Cruz ocorreu em “11 de maio de 2004, momento em que se aprovaram os termos de referência do projeto”, durante o mandato de Teresa Zambujo (PSD).

“Em ambas as datas, o atual presidente da Câmara não exercia funções no município de Oeiras”, sublinha a autarquia, revelando que “a única deliberação camarária” decidida no período em que Isaltino Morais presidia à câmara data de 13 de janeiro de 2010 e era relativa à “proposta remetida pela Silcoge de celebração de contrato de execução do Plano de Pormenor do empreendimento denominado Porto Cruz – Margem Direita da Foz do Rio Jamor”.

O inquérito está a ser dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal de Sintra, da Comarca de Lisboa Oeste, coadjuvado pela Unidade Nacional de Combate à Corrupção da Polícia Judiciária.

Isaltino Morais voltou à liderança do município em 2017, após a gestão do executivo ter estado a cargo de Paulo Vistas.