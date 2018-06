Projeto de Lei de Bases do Bloco de Esquerda baixa à comissão para evitar chumbo

Há cerca de duas semanas, o Bloco de Esquerda (BE) agendou um debate parlamentar sobre o seu projeto de Lei de Bases da Saúde para esta sexta-feira, dia 22 de junho. O projeto em causa baseia-se no documento “Salvar o SNS”, concebido por António Arnaut (histórico militante do PS, recentemente falecido) e João Semedo (ex-coordenador do BE), defendendo um Serviço Nacional de Saúde (SNS) exclusivamente público, sem parcerias público-privadas nem taxas moderadoras. No entanto, o PS avisou ontem que não apoia o projeto do BE, tencionando abster-se ou votar contra (juntamente com o PSD e o CDS-PP), levando os bloquistas a evitarem o chumbo e baixarem o documento à Comissão de Saúde, sem votação.

É mais um capítulo de um longo braço-de-ferro político entre o BE e o Governo do PS. Na mesma altura em que o documento de Arnaut e Semedo foi divulgado, em novembro de 2017, tendo o BE assumido a iniciativa de o apresentar como projeto de lei na Assembleia da República, o Governo do PS formou uma Comissão de Revisão da Lei de Bases da Saúde, presidida por Maria de Belém (ex-ministra da Saúde e atual consultora do grupo privado Luz Saúde, sucedâneo do Espírito Santo Saúde), para delinear uma proposta alternativa.

