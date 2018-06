Projeto “AgriEmpreende” recebeu 25 candidaturas a ideias de negócio

O projeto “AgriEmpreende” promovido pelo Agrocluster (Associação Empresarial do Setor Agro-Industrial) e InovCluster (Associação do Cluster Agro-Industiral do Centro) recebeu 25 candidaturas para ideias de negócio. Este é o primeiro concurso realizado no âmbito deste projeto e pretende potenciar a geração de novas ideias de negócio, com a criação de novos produtos e a concretização de novas empresas da fileira agroalimentar no Ribatejo e na região Centro.

Em comunicado, Carlos Lopes de Sousa, presidente do AgroCluster Ribatejo e líder do projeto, refere que “esta iniciativa vai afirmar a vocação empreendedora destas duas regiões e dotá-las das condições técnicas e estruturais essenciais para promover o empreendedorismo inovador e qualificado na fileira agroalimentar”.

Os três primeiros classificados irão receber um prémio monetário de cinco mil, três mil e mil euros, respetivamente. Para além disso este prémio inclui também a pré-incubação física para desenvolvimento do projeto em sistema de co-working durante um período de três meses na startup de Santarém ou no Centro de Empresas Inovadoras (CEI) e a incubação física pós início de atividade em sistema de co-working reservado por um periodo de seis meses nos mesmos locais. Os vencedores serão revelados no próximo mês de julho.